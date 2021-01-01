В Агидели судебный пристав спас людей из пожара в здании

Агидель | 01 янв 2021 | 12:07

Судебный пристав Ильгиз Рафиков из города Агидель спас людей из пожара в административном здании, которое находится по соседству с управлением судебных приставов.







Мужчина вызвал пожарных и бросился эвакуировать из горящего помещения сотрудников. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов накануне, 31 декабря.

— Ильгиз Рафиков принял участие в эвакуации граждан. Для женщин, которым из-за пожара пришлось экстренно покинуть рабочие места, предоставил личный автомобиль, а сам дальше продолжал из раза в раз заходить в задымленное помещение и помогать людям выходить на улицу, — рассказали в управлении.

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Прибывшие пожарные оперативно потушили огонь, погибших и пострадавших нет, в огне пострадал только кабинет стоматологической клиники.