В Агидели судебный пристав спас людей из пожара в здании

Судебный пристав Ильгиз Рафиков из города Агидель спас людей из пожара в административном здании, которое находится по соседству с управлением судебных приставов.
Мужчина вызвал пожарных и бросился эвакуировать из горящего помещения сотрудников. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов накануне, 31 декабря.
— Ильгиз Рафиков принял участие в эвакуации граждан. Для женщин, которым из-за пожара пришлось экстренно покинуть рабочие места, предоставил личный автомобиль, а сам дальше продолжал из раза в раз заходить в задымленное помещение и помогать людям выходить на улицу, — рассказали в управлении.