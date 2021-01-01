Пожилая уфимка лишилась 350 тысяч рублей из-за взлома аккаунта в соцсети

Уфа | 01 янв 2021 | 12:22

Накануне в полицейский участок Уфы пришел 68-летний уфимец. Согласно заявлению пожилого человека, они с женой оказались жертвами мошенников. Все началось с обычного сообщения в соцсети "Вконтакте".







Ночью 29 декабря неизвестная уфимка написала его супруге и попросила сообщить ей реквизиты пластиковой карты, для того, чтобы получить бонусы. Наивная дама поделилась данными карты, а потом поняла, что стала жертвой обмана, - со счета исчезли больше 350 тысяч рублей.

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Собеседник в органах правопорядка рассказал "КП-Уфа", что личная страница горожанки, как оказывается, была взломана неизвестными. Сейчас преступника разыскивает полиция. Начато расследование по статье 158 УК Россия - Кража.