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Госавтоинспекция Башкирии сообщила о количестве жертв ДТП за прошедший год

Госавтоинспекция Башкирии сообщила о количестве жертв ДТП за прошедший год

| 01 янв 2021 | 13:08

Накануне, 31 декабря, стали известны данные о смертности в ДТП, которые были зафиксированы ГИБДД Башкирии за период с января по ноябрь 2020 года.



По данным ведомства, за 11 месяцев минувшего года на дорогах Башкирии погибли 412 человек. В целом за тот же период в республике произошло 3 422 дорожных аварий (имеются в виду официально зарегистрированные ДТП).


Статистика оказалась не ровной по Башкирии. Есть районы, в которых число ДТП выросло в сравнении с прошлым годом. Так произошло, к примеру, в Бакалинском, Белорецком, Бирском, Благоварском, Иглинском, Кармаскалинском, Краснокамском, Кугарчинском, Нуримановском и еще ряде районов республики.

В Уфе за 11 месяцев 2020 года было зафиксировано 1495 ДТП, В них погибли 28 человек и получили различные травмы 1852 человека.

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Источник: mkset.ru

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