В Кигинском районе вандалы разломали скульптуры в ледовом городке

Кигинский район | 02 янв 2021 | 09:50

В Кигинском районе ледовый городок подвергся атаке вандалов. Ледяные скульптуры не простояли и дня.







Сообщается, что 1 января неизвестные сломали ледяные фигуры, изображавшие сказочных героев. Скульптуры в селе Верхние Киги на площади по улице Ленина испортили вечером.



«Труда было вложено много, а от скульптур остались только обломки. Каждый год на строительство новогоднего городка затрачиваются немалые средства и человеческие ресурсы, чтобы новогодний антураж радовал детей и взрослых. К сожалению, ледяные фигуры не простояли и дня в этом году», — рассказали в администрации Кигинского района.

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Сейчас поиском вандалов занимается полиция.