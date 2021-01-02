В Кигинском районе вандалы разломали скульптуры в ледовом городке

В Кигинском районе ледовый городок подвергся атаке вандалов. Ледяные скульптуры не простояли и дня.
Сообщается, что 1 января неизвестные сломали ледяные фигуры, изображавшие сказочных героев. Скульптуры в селе Верхние Киги на площади по улице Ленина испортили вечером.
«Труда было вложено много, а от скульптур остались только обломки. Каждый год на строительство новогоднего городка затрачиваются немалые средства и человеческие ресурсы, чтобы новогодний антураж радовал детей и взрослых. К сожалению, ледяные фигуры не простояли и дня в этом году», — рассказали в администрации Кигинского района.