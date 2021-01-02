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В Октябрьском накануне праздника неизвестный срубил ель в городском парке

В Октябрьском накануне праздника неизвестный срубил ель в городском парке

Октябрьский | 02 янв 2021 | 10:20

В городе Октябрьском неизвестный срубил ель, посаженную в местном парке. Фото злодеяния попало в группу в социальной сети «ВКонтакте» накануне, 1 января.



На кадрах с общественных камер видно дату и время преступления: 30 декабря. Многие комментаторы выразили свое негодование и были возмущены тем, что мужчина поскупился потратить деньги и решил пойти простым, но преступным путем. Среди возмущенных оказалась и женщина, которая, по ее словам, является владелицей ели и восприняла кражу дерева как личную трагедию.


— Эта наша елочка. Купили участок, дом построили. Не стали елочки рубить. Нашли добрых людей, они эти елочки в парк пересадили. А этот холуй... Слов нет у меня. Столько сил положили, чтобы эти елочки жили! Я так их оберегала во время стройки: камазистам и трактористам говорила не трогать, — рассказала историю елочки Анна Басырова-Колесова.
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Женщина требует найти и наказать мужчину, а в качестве компенсации посадить пять подобных елей за свой счет. Она рассказывает, что срубленная ель была для них как член семьи, и после того, как она переехала в парк, Анна со своей маленькой дочерью периодически ее навещали.

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Источник: ufa1.ru

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