Авария в Салавате: тонированная легковушка врезалась трамвай

Салават | 02 янв 2021 | 10:42

ДТП легкового автомобиля с трамваем произошло в новогодние праздники в башкирском Салавате. По словам очевидцев, ВАЗ четырнадцатой модели с тонированными стеклами, поворачивая направо, не уступил трамваю и в результате въехал в него. Предположительно, пострадавших нет.



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Фото: salavat.city

Как пишут пользователи, на этом участке дороги стоит знак «кирпич», что уже является нарушением для легкового автомобиля. Знак водитель мог не увидеть из-за темных стекол. Жители города назвали это место «нехорошим», вспомнив, как год назад здесь несущимся трамваем был сбит 18-летний юноша.