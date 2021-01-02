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Авария в Салавате: тонированная легковушка врезалась трамвай

Авария в Салавате: тонированная легковушка врезалась трамвай

Салават | 02 янв 2021 | 10:42

ДТП легкового автомобиля с трамваем произошло в новогодние праздники в башкирском Салавате. По словам очевидцев, ВАЗ четырнадцатой модели с тонированными стеклами, поворачивая направо, не уступил трамваю и в результате въехал в него. Предположительно, пострадавших нет.

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Как пишут пользователи, на этом участке дороги стоит знак «кирпич», что уже является нарушением для легкового автомобиля. Знак водитель мог не увидеть из-за темных стекол. Жители города назвали это место «нехорошим», вспомнив, как год назад здесь несущимся трамваем был сбит 18-летний юноша.

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Источник: gtrk.tv
Фото: salavat.city

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