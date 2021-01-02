Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Изнасилованной дознавательнице из Уфы предлагали деньги, чтобы она отказалась от своих показаний

Изнасилованной дознавательнице из Уфы предлагали деньги, чтобы она отказалась от своих показаний

Изнасилованной дознавательнице из Уфы предлагали деньги, чтобы она отказалась от своих показаний

| 02 янв 2021 | 12:30

Адвокат потерпевшей по делу об изнасиловании дознавательницы Ирина Валиева раскрыла новые подробности резонансного процесса. Она дала интервью газете «Московский комсомолец».



Валиева заявила, что в первые месяцы после возбуждения уголовного дела ее «хороший знакомый, полковник, тоже адвокат» предложил сначала 5, а потом 20 млн руб. за то, чтобы потерпевшая Гульназ Фатхлисламова отказалась от своих показаний.


«Он позвонил, сказал - вот тебе пять миллионов. Я опешила, промолчала. Мое молчание он расценил так, что я хочу больше денег и продолжил: «Я понимаю, что мало, ну давай десять». Что мне было ответить? Снова смолчала. Следом он поднял цену до пятнадцати, а потом прибавил еще пять миллионов: «Сейчас нет всей налички, через пятнадцать минут привезут», - рассказала Валиева, добавив, что у нее «хватило ума не согласиться на сделку».
Изнасилованная экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхлисламова дала интервью на федеральном канале | видео

Читайте также:

Изнасилованная экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхлисламова дала интервью на федеральном канале | видео
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: