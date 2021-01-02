Изнасилованной дознавательнице из Уфы предлагали деньги, чтобы она отказалась от своих показаний

| 02 янв 2021 | 12:30

Адвокат потерпевшей по делу об изнасиловании дознавательницы Ирина Валиева раскрыла новые подробности резонансного процесса. Она дала интервью газете «Московский комсомолец».







Валиева заявила, что в первые месяцы после возбуждения уголовного дела ее «хороший знакомый, полковник, тоже адвокат» предложил сначала 5, а потом 20 млн руб. за то, чтобы потерпевшая Гульназ Фатхлисламова отказалась от своих показаний.





«Он позвонил, сказал - вот тебе пять миллионов. Я опешила, промолчала. Мое молчание он расценил так, что я хочу больше денег и продолжил: «Я понимаю, что мало, ну давай десять». Что мне было ответить? Снова смолчала. Следом он поднял цену до пятнадцати, а потом прибавил еще пять миллионов: «Сейчас нет всей налички, через пятнадцать минут привезут», - рассказала Валиева, добавив, что у нее «хватило ума не согласиться на сделку».

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