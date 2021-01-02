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За прошедшие сутки в Башкирии в огне погибли 3 человека

За прошедшие сутки в Башкирии в огне погибли 3 человека

| 02 янв 2021 | 15:07

В Башкирии за сутки с 1 по 2 января огонь унёс жизни троих человек. Всего за это время произошло 12 пожаров. Подробности сообщила пресс-служба МЧС по РБ.



Один из пожаров произошёл в Уфе в металлическом вагончике по улице Интернациональной. Огонь удалось ликвидировать в короткое время, однако на сгоревшей территории было найдено тело 62-летней женщины.

Ещё один пожар зафиксирован в селе Каны-Туркеево в Будзякском районе. Огнём охватило бревенчатый дом по улице Чермасанская. В пожаре погиб 49-летний мужчина.

Также смертельный пожар произошёл в селе Инзер Белорецкого района. По улице Пушкина огнём охватило жилой частный дом. К сожалению, в огне погиб 62-летний мужчина.

Причины пожаров предстоит установить дознавателю МЧС России. 

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Источник: bash.news

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