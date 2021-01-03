В Мелеузе пьяный сотрудник ГИБДД врезался в ограждение и едва не сбил людей | видео
Мелеузовский район | 03 янв 2021 | 09:56
В Башкирии разбираются в обстоятельствах ДТП, произошедшего накануне в центре города Мелеуза. Внедорожник Land Cruiser с «блатными» номерами не справился с управлением и протаранил ограждение.
Как говорят очевидцы, стоящие на тротуаре люди чудом не пострадали, а сам водитель находился почти в невменяемом состоянии.
По словам пользователей соцсетей, водителем оказался действующий сотрудник ГИБДД. Видео с предполагаемым виновником аварии выложено в Сеть.
- Машину разбил и моего ребенка чуть не сбил. Чудом спасся!
- Кто был за рулем?
- Он был за рулем! Ты не прячь лицо, ты гаишник ведь! Представитель власти! Видео пойдет в интернет, — заявляет за кадром автор ролика.
Как прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ, по указанию руководства ведомства по данному факту назначена служебная проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.
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