За прошедшие сутки в Башкирии произошло 22 техногенных пожара

| 03 янв 2021 | 11:37

За минувшие сутки в Башкирии произошло 22 техногенных пожара. Такие данные передает пресс-служба регионального МЧС.







За 2 января были ликвидированы пожары нескольких жилых домов. Горели жилые бревенчатые дома в с. Канаклы-Туркеево в Буздякском районе, с. Амзя в г. Нефтекамске, д. Муракаево Абзелиловского района, с. Инзер Белорецкого района и на улице Коммунаров в г. Белорецке — в последних двух домах загорелись дощатые полы. В многоквартирном жилом доме на улице Салавата Батыра г. Октябрьского загорелась входная дверь однокомнатной квартиры.



Металлические строительные вагончики вспыхнули по улице Интернациональной в Уфе, в д. Бузовьязы Кармаскалинского района и на улице Ленина в г. Мелеузе.

За сутки сгорело два легковых автомобиля — на бульваре Ибрагимова в Уфе и в с. Иглино Иглинского района — здесь сгорели и автомобиль Ssang Yong Musso, и гараж из шпал.



Пожар был потушен в нескольких бревенчатых банях: на улице Камышлинской в Уфе, в с. Нижегородка Уфимского района, в с. Кудашево Учалинского района. Дощатый потолок бревенчатой бани загорелся на улице Кооперативная в г. Белорецке. Потолок и стены бревенчатой бани горели в с. Староакташево Кармаскалинского района. Баня из газоблока загорелась в д. Старые Калтасы Калтасинского района; в д. Ишкулово Абзелиловского района. Шлакоблочная баня сгорела в д. Алмалык Кармаскалинского района.

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Фото: пресс-служба МБУ Управление пожарной охраны города Уфы

Пожар в кирпичной летней кухне потушили на улице Сиреневой в г. Благовещенск, а также в дощатом сарае в д. Сарлак Мелеузовского района.