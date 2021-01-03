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ДТП в Уфе: пьяный водитель RAV4 сбил пешехода и протащил его по трассе | видео

ДТП в Уфе: пьяный водитель RAV4 сбил пешехода и протащил его по трассе | видео

Уфа | 03 янв 2021 | 20:35

В Уфе пьяный водитель наехал на человека, протащил его несколько метров и скрылся. ДТП произошло 1 января в 3 часа ночи на улице Зорге. По словам очевидцев, неадекватный водитель Toyota RAV4 сбил водителя, стоящего возле ВАЗ-2110, и скрылся с места происшествия.



Как прокомментировали в «Вестям» в республиканском ГИБДД, действительно, водитель внедорожника наехал на 18-летнего молодого человека, который устранял неполадку двигателя в «десятке». В результате ДТП пешеход и его 18-летний пассажир получили травмы.

Водителя Toyota RAV4 установили. Им оказался 56-летний уфимец. Известно, что водитель иномарки уже лишался прав.


- От прохождения освидетельствование на состояние опьянения он отказался. В отношении гражданина составлен протокол по ст. 12.7 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 264 УК РФ, — сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

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