Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Зианчуринском районе погиб мужчина, пытавшийся остановить покатившийся автомобиль

В Зианчуринском районе погиб мужчина, пытавшийся остановить покатившийся автомобиль

В Зианчуринском районе погиб мужчина, пытавшийся остановить покатившийся автомобиль

Зианчуринский район | 03 янв 2021 | 23:04

В Башкирии 37-летнего вахтовика из Башкирии задавило между автомобилем УАЗ и деревом.



Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, жуткий случай произошел вечером 31 декабря в Зианчуринском районе республики. Один из местных жителей оставил свой старый автомобиль на склоне возле горы и отошел. В один момент машина начала скатываться вниз. Увидев это, погибший захотел остановить ее, но не рассчитал собственных сил. В итоге несчастного зажало между автомобилем и деревом – он скончался до приезда медиков.

Читайте также:

Жительница Зианчуринского района выиграла в лотерею 5 тонн асфальта
Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства случайности, которая привела к таким страшным последствиям.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: