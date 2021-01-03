В Зианчуринском районе погиб мужчина, пытавшийся остановить покатившийся автомобиль

Зианчуринский район | 03 янв 2021 | 23:04

В Башкирии 37-летнего вахтовика из Башкирии задавило между автомобилем УАЗ и деревом.







Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, жуткий случай произошел вечером 31 декабря в Зианчуринском районе республики. Один из местных жителей оставил свой старый автомобиль на склоне возле горы и отошел. В один момент машина начала скатываться вниз. Увидев это, погибший захотел остановить ее, но не рассчитал собственных сил. В итоге несчастного зажало между автомобилем и деревом – он скончался до приезда медиков.

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Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства случайности, которая привела к таким страшным последствиям.