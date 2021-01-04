Авария в Туймазинском районе: спасатели вытащили мужчину, зажатого в машине после ДТП

Туймазинский район | 04 янв 2021 | 09:57

Спасатели вытащили мужчину, зажатого в машине после ДТП на трассе в Башкирии. Об этом сообщает госкомитет ЧС по республике.







Авария произошла 2 января в Туймазинском районе около посёлка Субханкулово. По предварительным данным, 33-летний водитель ВАЗ-2110, не справившись с управлением, допустил наезд на столб отбойника. Сам же мужчина после столкновения оказался зажатым в салоне собственного автомобиля. На место происшествия выехала группа спасателей. Им удалось деблокировать пострадавшего и передать его бригаде врачей.

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В настоящий момент сотрудниками полиции выясняются причины и обстоятельства произошедшего.



