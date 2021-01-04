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В Челябинской области пропали без вести 4 пожилых туриста из Башкортостана

В Челябинской области пропали без вести 4 пожилых туриста из Башкортостана

| 04 янв 2021 | 13:41

Четыре пожилых туриста из Башкирии заблудились в Челябинской области, сообщает Znak.com со ссылкой на поисково-спасательный отряд региона. Журналисты также сообщили, что в поход пропавшие отправились еще 26 декабря. К поискам приступили 4 января. Спасатели прочесывают местность около поселка Тюлюк Катав-Ивановского района.



Сообщается, что туристы прошли регистрацию и не вернулись к запланированному времени в Тюлюк. Информация об этом поступила 3 января. В поисках участвуют спасатели Усть-Катавского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области и сотрудники егерской службы.

Со ссылкой на источник в правоохранительных органах издание также сообщает, что в поход отправилась 50-летняя женщина, 57-летняя женщина и 48-летняя женщина и 62-летний мужчина. Группа вышла в поход по Зюраткулю из поселка Сибирка Саткинского района. Они должны были прибыть в Тюлюк 2 января, но так и не вышли на связь.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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