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В Башкирии разыскивают пропавшую уфимку Милану Халиуллину

В Башкирии разыскивают пропавшую уфимку Милану Халиуллину

Уфа | 04 янв 2021 | 19:24

В Уфе ищут 18-летнюю Милану Халиуллину. Девушка ушла из дома и перестала выходить на связь с родными.

Семья Миланы тут же забила тревогу. Мама девочки уже разместила объявление о пропаже в социальных сетях. Известно, что Милана пропала в центре Уфы.

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В день пропажи девушка ушла из дома в чёрной куртке, чёрных спортивных брюках, коричневых ботинках и такого же цвета шапке.

Всех, кто знает что-либо о местоположении Миланы, просят позвонить по телефону 8 919 613 17 92.

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Источник: bash.news

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