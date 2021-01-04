В Башкирии разыскивают пропавшую уфимку Милану Халиуллину

Уфа | 04 янв 2021 | 19:24

В Уфе ищут 18-летнюю Милану Халиуллину. Девушка ушла из дома и перестала выходить на связь с родными.



Семья Миланы тут же забила тревогу. Мама девочки уже разместила объявление о пропаже в социальных сетях. Известно, что Милана пропала в центре Уфы.



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В день пропажи девушка ушла из дома в чёрной куртке, чёрных спортивных брюках, коричневых ботинках и такого же цвета шапке.Всех, кто знает что-либо о местоположении Миланы, просят позвонить по телефону 8 919 613 17 92.