В Башкирии разыскивают пропавшую уфимку Милану Халиуллину
Уфа | 04 янв 2021 | 19:24
В Уфе ищут 18-летнюю Милану Халиуллину. Девушка ушла из дома и перестала выходить на связь с родными.
Семья Миланы тут же забила тревогу. Мама девочки уже разместила объявление о пропаже в социальных сетях. Известно, что Милана пропала в центре Уфы.
Читайте также:В Башкирии пропала жительница Стерлитамака Елена Тимофеева
Всех, кто знает что-либо о местоположении Миланы, просят позвонить по телефону 8 919 613 17 92.
Источник:
bash.news
Читайте также