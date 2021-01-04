Вечеринка в ночном клубе Салавата закончилась кровавой поножовщиной

Салават | 04 янв 2021 | 19:38

В башкирском Салавате в ночь на 3 января в местном клубе «Жара» произошло нападение на одного из посетителей.







В результате произошедшего в первом часу ночи 25-летний монтажник был госпитализирован в больницу с колото-резаной раной поясничной области. Об этом «КП-Уфа» сообщил источник в правоохранительных органах.



По имеющейся информации, на пострадавшего напал 32-летний сварщик из Стерлитамака. О причинах произошедшего ничего неизвестно. На месте происшествия правоохранители обнаружили нож, одежду потерпевшего, вещество бурого цвета, видеозапись.

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В настоящий момент предполагаемого преступника задержали, расследование дела продолжается.