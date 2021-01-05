Жительница Белорецкого района изрезала ножницами своего бывшего мужа

Белорецкий район | 05 янв 2021 | 16:00

Трагедией завершилось празднование Нового года в селе Серменево Белорецкого района. Там бывшие супруги решили примириться и вместе отметить праздник, но уже утром 3 января между ними вспыхнула ссора.







Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, разгоряченные алкоголем экс-возлюбленные сначала устроили словесную перепалку, а после очередной гневной тирады 34-летняя женщина схватила ножницы и начала наносить удары прямиком в грудь бывшего мужа. Когда окровавленный мужчина рухнул на пол, перепуганная сельчанка все же вызвала скорую помощь.





- Мужчину привезли в больницу с проникающим ранением грудной клетки и пневмотораксом, а после оказания медицинской помощи отпустили домой. Его бывшую жену, кстати, ранее судимую за кражу, сначала доставили в отделение полиции для дачи показаний, а потом отпустили домой под подписку о невыезде, - добавил собеседник «КП-Уфа».