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Жительница Белорецкого района изрезала ножницами своего бывшего мужа

Жительница Белорецкого района изрезала ножницами своего бывшего мужа

Белорецкий район | 05 янв 2021 | 16:00

Трагедией завершилось празднование Нового года в селе Серменево Белорецкого района. Там бывшие супруги решили примириться и вместе отметить праздник, но уже утром 3 января между ними вспыхнула ссора.



Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, разгоряченные алкоголем экс-возлюбленные сначала устроили словесную перепалку, а после очередной гневной тирады 34-летняя женщина схватила ножницы и начала наносить удары прямиком в грудь бывшего мужа. Когда окровавленный мужчина рухнул на пол, перепуганная сельчанка все же вызвала скорую помощь.


- Мужчину привезли в больницу с проникающим ранением грудной клетки и пневмотораксом, а после оказания медицинской помощи отпустили домой. Его бывшую жену, кстати, ранее судимую за кражу, сначала доставили в отделение полиции для дачи показаний, а потом отпустили домой под подписку о невыезде, - добавил собеседник «КП-Уфа».

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Источник: www.ufa.kp.ru

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