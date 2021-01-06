В Мелеузовском районе, после новогоднего корпоратива, пропал Геннадий Сычков

Мелеузовский район | 06 янв 2021 | 12:38

В Мелеузовском районе Башкирии волонтеры уже 10-й день ищут пропавшего без вести мужчину. 34-летний Геннадий Сычков исчез в ночь на 27 декабря 2020 года после новогоднего корпоратива в деревне Новая Казанковка, где он был вместе с коллегами. Сам Геннадий является уроженцем села Дарьино.







– 26 декабря племянник отвез его [пропавшего Геннадия Сычкова] на корпоративную ёлку по месту работы в Новую Казанковку. В 21.00 банкет закончился, все разошлись, а он в состояние алкогольного опьянения остался на улице. Должен был позвонить племяннику, чтобы он приехал и забрал его, но телефон оставил на банкете. По камерам видеонаблюдения видно, как он пытался зайти в помещение, чуть не разбил стёкла, но так как внутри никого не было, он туда не попал. Ушёл в сторону соседний деревни Николаевки, – поделились в соцсетях волонтеры.

Опросы жителей соседних деревень «не дали никаких результатов»: со дня пропажи – то есть с 21:00 26 декабря – Сычкова так никто и не видел. Известно, что с собой у него не было ни денег, ни документов. Геннадий был одет в черную длинную куртку с капюшоном, синие джинсы, коричневые ботинки, шапки на нем не было.

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Активные поиски силами добровольцев и волонтеров все еще продолжаются. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, обратитесь в полицию (02) или в единую экстренную службу (112).