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В Краснокамском районе инспекторы ГИБДД перевернулись в кювет

В Краснокамском районе инспекторы ГИБДД перевернулись в кювет

Краснокамский район | 06 янв 2021 | 13:54

Очевидец заснял, как сотрудник ГИБДД Башкирии за рулем служебной машины с мигалками выехал на встречную полосу, не справился с управлением и машина перевернулась в кювет. Моментом ДТП он поделился в инстаграм-аккаунте «БашДТП».



В пресс-службе МВД Башкирии рассказали, что 28 декабря сотрудники ГИБДД по Краснокамскому району ехали на ДТП. При маневрировании автомобиль попал в снежный накат и съехал с проезжей части.

— Сотрудники полиции не пострадали, автомобиль механических повреждений не получил, — прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Краснокамском районе произошло смертельное ДТП. По данным региональной Госавтоинспекции, несчастный случай произошел на 6 км дороги Большой Кельтей-Куяново. Сообщается, что 41-летний водитель за рулем «Богдана» съехал в кювет и опрокинулся.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео

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