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Крупный пожар в Абзелиловском районе уничтожил подворье и домашнюю скотину

Крупный пожар в Абзелиловском районе уничтожил подворье и домашнюю скотину

Абзелиловский район | 06 янв 2021 | 15:01

Крупный пожар уничтожил подворье и домашнюю скотину в частном хозяйстве в Абзелиловсом районе Башкирии. Сообщение о возгорании на улице Кусимова в деревне Равилово поступило 6 января в 03:05.



Прибывшие спасатели обнаружили открытое горение дощатых надворных построек. Пожар локализован на площади 150 кв.м в течение 25 минут. Открытое горение ликвидировано в 03:42.

К сожалению, в результате пожара погибло 13 голов крупного рогатого скота, 6 голов овец.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование проводит дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе в палатке обнаружили тела двух жителей Магнитогорска. Видимых повреждений на телах не было, зато имелись признаки отравления угарным газом. 

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Источник: gtrk.tv

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