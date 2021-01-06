Крупный пожар в Абзелиловском районе уничтожил подворье и домашнюю скотину

Абзелиловский район | 06 янв 2021 | 15:01

Крупный пожар уничтожил подворье и домашнюю скотину в частном хозяйстве в Абзелиловсом районе Башкирии. Сообщение о возгорании на улице Кусимова в деревне Равилово поступило 6 января в 03:05.







Прибывшие спасатели обнаружили открытое горение дощатых надворных построек. Пожар локализован на площади 150 кв.м в течение 25 минут. Открытое горение ликвидировано в 03:42.



К сожалению, в результате пожара погибло 13 голов крупного рогатого скота, 6 голов овец.



Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование проводит дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе в палатке обнаружили тела двух жителей Магнитогорска. Видимых повреждений на телах не было, зато имелись признаки отравления угарным газом.





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