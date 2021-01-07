В Башкирии пропал житель Стерлитамака Андрей Бегма

Стерлитамакский район | 07 янв 2021 | 10:49

В Башкирии разыскивается 36-летний житель Стерлитамака Андрей Бегма. Ориентировка на поиск мужчины появилось на странице волонтеров «Отклик».



Сообщается, что он исчез еще в минувшее воскресенье — 3 января. С того дня мужчина на связь с родными не выходил и его местонахождение остается неизвестным.







Приметы: рост 172 см. среднее телосложение, русые и короткие волосы, серые глаза.



Был одет в момент пропажи в синюю вязанную шапку, темно-синюю куртку, синие джинсы и коричневые ботинки.



Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Алика, позвоните на единый номер экстренных служб (112) или волонтерам (8-987-106-06-01).





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