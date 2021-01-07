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В Давлекановском районе зверски убили несколько собак

В Давлекановском районе зверски убили несколько собак

Давлекановский район | 07 янв 2021 | 11:25

Очередное шокирующее убийство животных произошло на днях в Давлеканово. По словам местных зоозащитников, 4 января они пришли покормить двоих питомцев, которые прижились недалеко от очистных. Собаки были безобидны, доверяли людям. Одна из них, Шоколадка, недавно стала мамой, ее щенков пристроили. Волонтеры находились в поисках хозяев для старших животных. Но не успели.



- 4 января пришли с едой для них и увидели шокирующую картину. Двух собак зверски убили, одну большую собаку положили в мешок. А Шоколадка была найдена рядом со зданием заброшки, вся в снегу. Одна из нас, рыдая, ее приподняла и увидела в боку брешь, как от ранения. Мешок с большой собакой разрезали и увидели крупного, всего в крови, пса. И все это, несмотря на принятый Федеральный Закон 498 "Об ответственном обращении с животными" ст. 245! – сообщает шокирующие подробности зоозащитник Татьяна Ефимова.

Ранее зверская расправа над животным в Салавате вызвала волну возмущения у жителей республики. Неизвестные затолкали петарду в собаку. Ее разорвало, смерть была мучительной.

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Источник: gtrk.tv

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