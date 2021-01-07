В Башкирии пропал житель Чишминского района Филдат Юнусов

Чишминский район | 07 янв 2021 | 12:32

В Башкирии ищут пропавшего без вести 40-летнего жителя Чишминского района Филдата Юнусова. Ориентировка на поиск мужчины появилась на странице волонтеров «Лиза Алерт» в республике.



Известно, что мужчина пропал в новогоднюю ночь — 31 декабря. С тех родные не владеют информацией о местонахождении жителя Башкирии. Отмечается, что он может находиться в республике, так и в Москве.







Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы с проседью, светло-карие глаза.



Во что был одет в момент пропажи неизвестно.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Филдата, позвоните на единый номер экстренных служб (112) или волонтерам (8-800-700-54-52).





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Фото: Лиза Алерт