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Авария в Белебее: водитель BMW влетел в фонарный столб | видео

Авария в Белебее: водитель BMW влетел в фонарный столб | видео

Белебеевский район | 07 янв 2021 | 13:53

Мужчина на BMW E34 влетел в фонарный столб в Белебее. ДТП произошло накануне на улице Красной.

Предположительно, водитель иномарки не справился с управлением, на большой скорости легковушку откинуло на столб. По словам очевидцев, мужчину увезли на скорой. На место приехали экстренные службы, в том числе пожарные. Автомобиль наехал на столб со стороны бака с горючим. О возгорании не сообщается.



Ранее сообщалось о том, что в Краснокамском районе инспекторы ГИБДД перевернулись в кювет. Очевидец заснял, как сотрудник ГИБДД Башкирии за рулем служебной машины с мигалками выехал на встречную полосу, не справился с управлением и машина перевернулась.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

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