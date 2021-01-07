Под Уфой страшный пожар унес жизни мужчины и женщины

Сегодня ночью, 7 января, в Уфимском районе произошел пожар с летальным исходом. По данным МЧС, в селе Дорогино вспыхнуло возгорание в частном доме на улице Дубравная. О пожаре спасателям сообщил прохожий в районе 01:39.
На место происшествия в экстренном порядке были направлены 20 спасателей и 6 единиц техники. В 2:57 пожар удалось ликвидировать. К несчастью, на пепелище обнаружены тела 41-летнего мужчины и 44-летней женщины.
В причинах смертельного пожара предстоит разобраться следственно-оперативной группе. На месте работают дознаватель МЧС и эксперты пожарной лаборатории.