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Под Уфой страшный пожар унес жизни мужчины и женщины

Под Уфой страшный пожар унес жизни мужчины и женщины

Уфа | 07 янв 2021 | 13:59

Сегодня ночью, 7 января, в Уфимском районе произошел пожар с летальным исходом. По данным МЧС, в селе Дорогино вспыхнуло возгорание в частном доме на улице Дубравная. О пожаре спасателям сообщил прохожий в районе 01:39.



На место происшествия в экстренном порядке были направлены 20 спасателей и 6 единиц техники. В 2:57 пожар удалось ликвидировать. К несчастью, на пепелище обнаружены тела 41-летнего мужчины и 44-летней женщины.

В причинах смертельного пожара предстоит разобраться следственно-оперативной группе. На месте работают дознаватель МЧС и эксперты пожарной лаборатории.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в Абзелиловском районе, который уничтожил подворье и домашнюю скотину.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ

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