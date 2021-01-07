В Башкирии пропала жительница Стерлитамака Наталья Фокина

Стерлитамакский район | 07 янв 2021 | 14:39

Волонтеры поискового отряда «Отклик» объявили поиски 57-летней жительницы Стерлитамака Натальи Фокиной. Ориентировка добровольцы опубликовали на своей странице в социальных сетях.



Известно, что Наталья Фокина пропала еще 25 декабря. Тогда она вышла из дома и обратно не вернулась. С тех пор родные не получали известий о местонахождении женщины.







Приметы: рост 160 см, полное телосложение, каштановые волосы ниже плеч, светло-зеленые глаза.



Была одета: тёмная шапка, длинная чёрная шуба, зимние чёрные сапоги.



Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Натальи, позвоните на единый номер экстренных служб (112) или волонтерам (8-987-106-06-01).





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Фото: Отклик