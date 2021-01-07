В Кармаскалинском районе обнаружили тело девочки-подростка

В деревне Кабаково Кармаскалинского района Башкирии накануне Нового года случилась трагедия. Вечером 30 декабря в одном из домов поселка было найдено тело 13-летней девочки.
Как сообщил "КП-Уфа" источник в силовых ведомствах, никаких видимых повреждений на теле подростка не было. Известно, что девочка состояла на учете в психоневрологическом диспансере, у нее были эпилепсия и ДЦП.
Что стало причиной гибели подростка, до сих пор остается загадкой. Причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза.