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В Кармаскалинском районе обнаружили тело девочки-подростка

В Кармаскалинском районе обнаружили тело девочки-подростка

Кармаскалинский район | 07 янв 2021 | 17:27

В деревне Кабаково Кармаскалинского района Башкирии накануне Нового года случилась трагедия. Вечером 30 декабря в одном из домов поселка было найдено тело 13-летней девочки.



Как сообщил "КП-Уфа" источник в силовых ведомствах, никаких видимых повреждений на теле подростка не было. Известно, что девочка состояла на учете в психоневрологическом диспансере, у нее были эпилепсия и ДЦП.

Что стало причиной гибели подростка, до сих пор остается загадкой. Причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось о том, что спасатели обнаружили тела пожилой женщины и мужчины в ходе тушения пожара в частном доме в Кармаскалинском районе.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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