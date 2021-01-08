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В Благовещенском районе мужчина расправился с возлюбленной, приревновав ее к другому

В Благовещенском районе мужчина расправился с возлюбленной, приревновав ее к другому

Благовещенский район | 08 янв 2021 | 16:58

Поздно вечером 6 января в одном из домов в селе Ильино-Поляна Благовещенского района республики произошла кровавая драма. Как сообщил собственный источник в правоохранительных органах, 26-летний мужчина зарезал свою возлюбленную на почве ревности.



30-летней сожительнице он нанес несколько ударов – в шею и сердце. Шансов выжить у несчастной не было, она скончалась на месте.

По предварительным данным, сожители вместе выпивали, а потом поссорились. Тогда мужчина схватил нож и напал на нее. Следственно-оперативная группа доставила ревнивца в отдел полиции. У него изъяли орудие убийства – кухонный нож. Сам он во всем признался.

Отметим, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Ранее сообщалось о том, что жительница Белорецкого района изрезала ножницами своего бывшего мужа. Бывшие супруги решили примириться и вместе отметить праздник, но уже утром 3 января между ними вспыхнула ссора

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Источник: www.ufa.kp.ru

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