В Учалинском районе обнаружили тело 8-классницы

Учалинский район | 08 янв 2021 | 20:57

В селе Имангулово Учалинского района рано утром 7 января нашли труп 15-летней девочки. Ученица 8 класса местной школы покончила с собой в собственном доме. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».



Собеседник отметил, что с места происшествия были изъяты тряпичный пояс от халата, телефон и блокнот.







Оставила ли погибшая записку – неизвестно. Сейчас выясняются обстоятельства гибели школьницы, а также причины ее поступка.



Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.110 УК РФ (доведение до самоубийства).



Ранее сообщалось о том, что в деревне Кабаково Кармаскалинского района Башкирии накануне Нового года случилась трагедия. Вечером 30 декабря в одном из домов поселка было найдено тело 13-летней девочки.





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