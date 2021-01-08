В Учалинском районе обнаружили тело 8-классницы

В селе Имангулово Учалинского района рано утром 7 января нашли труп 15-летней девочки. Ученица 8 класса местной школы покончила с собой в собственном доме. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».
Собеседник отметил, что с места происшествия были изъяты тряпичный пояс от халата, телефон и блокнот.
Оставила ли погибшая записку – неизвестно. Сейчас выясняются обстоятельства гибели школьницы, а также причины ее поступка.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.110 УК РФ (доведение до самоубийства).
Ранее сообщалось о том, что в деревне Кабаково Кармаскалинского района Башкирии накануне Нового года случилась трагедия. Вечером 30 декабря в одном из домов поселка было найдено тело 13-летней девочки.