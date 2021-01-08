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В Учалинском районе обнаружили тело 8-классницы

В Учалинском районе обнаружили тело 8-классницы

Учалинский район | 08 янв 2021 | 20:57

В селе Имангулово Учалинского района рано утром 7 января нашли труп 15-летней девочки. Ученица 8 класса местной школы покончила с собой в собственном доме. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

Собеседник отметил, что с места происшествия были изъяты тряпичный пояс от халата, телефон и блокнот.



Оставила ли погибшая записку – неизвестно. Сейчас выясняются обстоятельства гибели школьницы, а также причины ее поступка.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Ранее сообщалось о том, что в деревне Кабаково Кармаскалинского района Башкирии накануне Нового года случилась трагедия. Вечером 30 декабря в одном из домов поселка было найдено тело 13-летней девочки.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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