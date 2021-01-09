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В Башкирии найден мертвым пропавший житель Ишимбая Артур Садыков

В Башкирии найден мертвым пропавший житель Ишимбая Артур Садыков

Ишимбайский район | 09 янв 2021 | 13:55

В Башкирии печально завершились поиски 19-летнего жителя Ишимбая Артура Садыкова. Об этом сообщили волонтеры спасательного отряда «Отклик».

Напомним, молодой парень пропал 18 декабря. В тот день он вышел из дома в Ишимбае без документов и телефона и исчез. Родственники больше не получали информации о местонахождении Артура.

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Сегодня, 9 января, стало известно, что юношу нашли мертвым. Подробности произошедшего пока не установлены.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Отклик

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