В Башкирии найден мертвым пропавший житель Ишимбая Артур Садыков
Ишимбайский район | 09 янв 2021 | 13:55
В Башкирии печально завершились поиски 19-летнего жителя Ишимбая Артура Садыкова. Об этом сообщили волонтеры спасательного отряда «Отклик».
Напомним, молодой парень пропал 18 декабря. В тот день он вышел из дома в Ишимбае без документов и телефона и исчез. Родственники больше не получали информации о местонахождении Артура.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: Отклик
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