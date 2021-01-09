Авария в Башкирии: на трассе Уфа-Оренбург в ДТП погибли двое детей

| 09 янв 2021 | 17:44

Сегодня днем, 9 января, в Башкирии на 217 километре трассы Уфа-Оренбург произошло ДТП, в результате которого погибли двое маленьких детей – 7-летняя девочка и 8-летний мальчик. Об этом сообщил в региональной ГИБДД.







Инцидент произошел около 15:00 в окрестностях города Кумертау. На автодороге столкнулись встречные Mitsubishi Lancer и Hyundai Solaris. Дети находились во второй легковушке. Они скончались на месте происшествия. Находившегося за рулем 35-летнего мужчину и его пассажирку доставили в Мелеузовскую ЦРБ. В аварии также погибла 35-летняя женщина из Mitsubishi, она сидела рядом с водителем. Ее тело из искореженного салона машины вытаскивали спасатели.

В МЧС Башкирии добавили, что с различными травмами госпитализированы еще трое детей. В какой из машин они находились, пока неизвестно.

– Для оказания психологической помощи родственникам погибших в лечебное учреждение направлен психолог, – передали в аварийной службе.

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