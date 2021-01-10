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Уфимка и ее дочь оказались в больнице после катания на нелегальной горке

Уфимка и ее дочь оказались в больнице после катания на нелегальной горке

Уфа | 10 янв 2021 | 12:08

Жительница Уфы и ее маленькая годовалая дочь оказались на больничной койке из-за катания на горке, непредназначенной для этого. О происшествии рассказали в Управлении гражданской защиты столицы.



По данным пресс-службы, 35-летняя уфимка отправилась с малышкой кататься на тюбинге на Курочкину гору. Один из заездов оказался неудачным: «бублик» перевернулся и женщина с ребенком упали на землю.

Сейчас они обе находятся в больнице с травмами. За их здоровьем следят медики.

Пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы:

«Опасно для здоровья и жизни кататься на несанкционированных горках. Не игнорируйте информационные щиты, оповещающие об опасности катания на данном участке, и выставленные ограждения. Любой необорудованный склон представляет потенциальную угрозу как для вас, так и для вашего ребенка. Особенно осторожными необходимо быть при катании на тюбингах: они быстро развивают скорость и становятся практически неуправляемыми»
Ранее сообщалось о том, что в Уфе на горке возле конгресс-холла «Торатау» пострадали 2 ребенка.

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Источник: bash.news
Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы

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