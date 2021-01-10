В Кармаскалинском районе мужчина получил серьёзные ожоги
Кармаскалинский район | 10 янв 2021 | 12:22
С серьёзными ожогами головы и травмой дыхательной системы в пожаре мужчина госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.
ЧП произошло утром 9 января в деревне Александровка Кармаскалинского района. Загорелся бревенчатый дом размером 6х10. В результате 61-летний мужчина получил термический ожог головы II, III степени и термоингаляционную травму. Сначала на скорой его доставили в Кармаскалинскую ЦРБ, оттуда направили в республиканский ожоговый центр в Уфе.
По данным МЧС, предполагаемая причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Всего с 9 на 10 января в республике произошло 16 техногенных пожаров, в которых погибших нет, спасено шесть человек.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии за прошедшие сутки произошло 19 пожаров, сгорело 7 бань.