В Кармаскалинском районе мужчина получил серьёзные ожоги

Кармаскалинский район | 10 янв 2021 | 12:22

С серьёзными ожогами головы и травмой дыхательной системы в пожаре мужчина госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.







ЧП произошло утром 9 января в деревне Александровка Кармаскалинского района. Загорелся бревенчатый дом размером 6х10. В результате 61-летний мужчина получил термический ожог головы II, III степени и термоингаляционную травму. Сначала на скорой его доставили в Кармаскалинскую ЦРБ, оттуда направили в республиканский ожоговый центр в Уфе.



По данным МЧС, предполагаемая причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Всего с 9 на 10 января в республике произошло 16 техногенных пожаров, в которых погибших нет, спасено шесть человек.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии за прошедшие сутки произошло 19 пожаров, сгорело 7 бань.





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Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан