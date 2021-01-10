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Появились подробности смерти пропавшего жителя Ишимбая Артура Садыкова

Появились подробности смерти пропавшего жителя Ишимбая Артура Садыкова

Ишимбайский район | 10 янв 2021 | 15:12

Появились подробности смерти 19-летнего жителя Ишимбая Артура Садыкова. Напомним, парень пропал еще 18 декабря. Тогда передавалось, что он вышел из дома и обратно не вернулся. Его поиски завершились накануне, 9 января. К сожалению, юноша был найден мертвым.



Как стало известно, Артур покончил жизнь самоубийством. Об этом журналисту ГорОбзор.ру сообщили его близкие.

«Нашего ангелочка Артурика с нами больше нет. Он навсегда останется в нашей памяти скромным, светлым, чистым, добрым мальчиком», — опубликовали они пост на своей странице в социальных сетях.
Родные не знают, что послужило причиной такого ужасного поступка. Они отмечают, что он всегда выглядел жизнерадостным и счастливым.
 «Мы сами не понимаем ничего. Что послужило причиной, почему он так решил. У друзей спрашивали — они тоже не знают. Такой молодой и красивый…», — рассказала собеседница.

Пока дата похорон не определена. Семья погибшего признаются, что тело Артура пока на экспертизе судмедэксперта, где определят точную причину его смерти.

«Похороны организует мама, бабушка с дедушкой и мы, родственники. Когда они состоятся, тоже пока не знаем, он все еще в морге», — сообщила родственница.
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Источник: gorobzor.ru

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