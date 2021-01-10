В Туймазах обнаружили горку с торчащими саморезами

Туймазинский район | 10 янв 2021 | 15:18

Опасную для детей горку обнаружил житель Туймазов, который запечатлел свою находку на видео. На кадрах видно состояние самой конструкции: металл погнулся, а из самой горки торчат острые саморезы.







- Из горки торчат саморезы. Нет слов, как это выразить, одни эмоции, - цитирует его слова "КП-Уфа".



Мужчина выразил свое беспокойство за здоровье гуляющих на площадке детей. Ведь пострадает не только одежда, но и сам ребенок, если зацепится за саморез.



Однако, как рассказали жители этого же дома, горку сломали подростки. Они прыгали на конструкции и пытались пробить ее ногой. Взрослые возмутились, что на замечания дети никак не отреагировали и продолжили крушить горку.

Досталось и автору видео. Многие комментаторы посоветовали взять инициативу в свои руки и перестать жаловаться. Мужчине порекомендовали взять в руки молоток и починить горку. Саморезы тоже можно вытащить, подытожили комментаторы.

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