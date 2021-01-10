В Туймазах обнаружили горку с торчащими саморезами
Туймазинский район | 10 янв 2021 | 15:18
Опасную для детей горку обнаружил житель Туймазов, который запечатлел свою находку на видео. На кадрах видно состояние самой конструкции: металл погнулся, а из самой горки торчат острые саморезы.
- Из горки торчат саморезы. Нет слов, как это выразить, одни эмоции, - цитирует его слова "КП-Уфа".
Мужчина выразил свое беспокойство за здоровье гуляющих на площадке детей. Ведь пострадает не только одежда, но и сам ребенок, если зацепится за саморез.
Однако, как рассказали жители этого же дома, горку сломали подростки. Они прыгали на конструкции и пытались пробить ее ногой. Взрослые возмутились, что на замечания дети никак не отреагировали и продолжили крушить горку.
Досталось и автору видео. Многие комментаторы посоветовали взять инициативу в свои руки и перестать жаловаться. Мужчине порекомендовали взять в руки молоток и починить горку. Саморезы тоже можно вытащить, подытожили комментаторы.
Ранее сообщалось об аварии в Туймазинском районе. Здесь спасатели вытащили мужчину, зажатого в машине после ДТП.