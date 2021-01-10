Авария в Салаватском районе: столкнулись два автобуса, погибли женщина и ребенок
Салаватский район | 10 янв 2021 | 15:28
В Башкирии столкнулись два автобуса. Погибли женщина и 6-летний ребенок. Еще 11 человек пострадали. Об этом сегодня, 10 января, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария произошла около 14 часов на 36 км автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит, рядом с населенным пунктом Татарский Малояз. Два встречных автобуса не смогли разъехаться на заснеженной трассе.
Один из автобусов ехал из села Большеустикинское в сторону Уфы, другой по тому же маршруту в обратном направлении.
В момент столкновения в автобусах находилось 36 человек, по 18 человек в каждом. Пострадавшие находятся в Месягутовской ЦРБ.
На месте работают сотрудники МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС, полиция и медики.
Ранее в Минздраве Башкирии рассказали о состоянии людей, пострадавших в аварии на трассе Уфа — Оренбург.