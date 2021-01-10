В Башкирии за два дня произошло 4 пожара на контейнерных площадках

| 10 янв 2021 | 15:46

Четыре возгорания мест складирования бытовых отходов произошло 8 и 9 января. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Башкирии.







8 января в 22:56 поступило сообщение о дыме по улице Луговой в селе Стерлибашево Стерлибашевского района. Прибывшие пожарные обнаружили его происхождение - на контейнерной площадке горел мусор.



9 января в 13.41 загорелся мусор в мусоропроводе многоквартирного жилого дома на улице Парковой в Нефтекамске. Аналогичный пожар произошёл в 21.46 многоэтажке на улице Набережной в Октябрьском районе Уфы. Предполагаемая причина происшествий – неосторожное обращение с огнем.

Крупный пожар отходов на площади 4 квадратных метра произошел в этот день в 17.50 на улице Красноармейской в Белебее.



Ранее сообщалось о том, что в Кармаскалинском районе мужчина получил серьёзные ожоги.





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