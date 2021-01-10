В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавших в аварии двух автобусов в Салаватском районе

- Двое пострадавших находятся в тяжелой степени тяжести, 9 в средней степени, - сообщили в минздраве Башкирии.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии. Следственные органы и прокуратура проверяют действия перевозчиков.
Ранее сообщалось о том, что к расследованию причин и обстоятельств аварии на трассе в Салаватском районе Башкирии, где столкнулись два встречных пассажирских автобуса, погибли женщина и ребенок и пострадали 11 пассажиров, подключились следователи и прокуратура республики.