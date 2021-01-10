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В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавших в аварии двух автобусов в Салаватском районе

В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавших в аварии двух автобусов в Салаватском районе

Салаватский район | 10 янв 2021 | 16:58

Врачи оценивают состояние двоих пострадавших в аварии с двумя автобусами, как тяжелое, остальные 9 человек находятся в средней степени тяжести.



Напомним, что в воскресенье в Салаватском районе столкнулись два автобуса Ford Transit. В результате ДТП погибли два человека: женщина и 6-летний ребенок. В больницу Масягутово госпитализированы 11 пострадавших.

- Двое пострадавших находятся в тяжелой степени тяжести, 9 в средней степени, - сообщили в минздраве Башкирии.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии. Следственные органы и прокуратура проверяют действия перевозчиков.

Ранее сообщалось о том, что  к расследованию причин и обстоятельств аварии на трассе в Салаватском районе Башкирии, где столкнулись два встречных пассажирских автобуса, погибли женщина и ребенок и пострадали 11 пассажиров, подключились следователи и прокуратура республики.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: МЧС по РБ
Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"

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