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На границе Зилаирского и Баймакского района столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие

На границе Зилаирского и Баймакского района столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие

| 10 янв 2021 | 17:31

Последствия снегопада, обрушившегося на Башкирию в последний выходной день, оказались слишком серьезными. Через несколько часов после столкновения на трассе в Салаватском районе двух пассажирских микроавтобусов, где погибли женщина с ребенком и пострадали 11 человек, в башкирском Зауралье произошла еще одна серьезная авария, в которой пострадали люди.



Так неподалеку от границы Зилаирского и Баймакского района произошло столкновение сразу четырех автомобилей, некоторые из которых с обочины вылетели в кювет. Об этом рассказали свидетели ДТП в социальных сетях.


- Была очевидцем, дорога нескользкая, а вот то, что она не чищена - это факт. Плюс сильная дымка от снега от «встречки». Отвезла двух молодых людей до больницы в Баймаке. Они говорят, что была «встречка». Вот и вывод! Дорога тяжёлая, а некоторые гонят больше 100 км/ч. Если бы ехали тихонечко, то ничего бы и не было, - рассказывает очевидица аварии Татьяна Дмитриева.
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Источник: www.ufa.kp.ru

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