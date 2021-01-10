На границе Зилаирского и Баймакского района столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие

Так неподалеку от границы Зилаирского и Баймакского района произошло столкновение сразу четырех автомобилей, некоторые из которых с обочины вылетели в кювет. Об этом рассказали свидетели ДТП в социальных сетях.
- Была очевидцем, дорога нескользкая, а вот то, что она не чищена - это факт. Плюс сильная дымка от снега от «встречки». Отвезла двух молодых людей до больницы в Баймаке. Они говорят, что была «встречка». Вот и вывод! Дорога тяжёлая, а некоторые гонят больше 100 км/ч. Если бы ехали тихонечко, то ничего бы и не было, - рассказывает очевидица аварии Татьяна Дмитриева.