МЧС Башкирии опубликовало список погибших и пострадавших в аварии в Салаватском районе

салава | 10 янв 2021 | 19:47

В МЧС Башкирии опубликовали список погибших и пострадавших пассажиров в жуткой аварии на трассе в Салаватском районе, где сегодня днем из-за снегопада столкнулись два пассажирских микроавтобуса.







Ранее озвучивалась информация, что в ДТП погиб ребенок и молодая женщина, но по уточненным данным авария унесла жизни двух детей – 13-летней девочки и 6-летнего мальчика. Еще 11 пассажиров на скорой увезли в Малоязовскую центральную районную больницу. Еще двое девочек-подростков 14 и 17 лет в тяжелом состоянии были переведены в отделение реанимации, сейчас за их жизни борются врачи.



Еще 9 человек, включая двух детей, находятся в отделении больницы, их жизни сейчас ничего не угрожает. Среди пострадавших: мальчик 2008 г.р., девочка 2006 г.р., мужчина 1991 г.р., мужчина 1977 г.р., мужчина 1978 г.р., женщина 1983 г.р., мужчина 1990 г.р., мужчина 1984 г.р., мужчина 2002 г.р.

Сейчас в больнице с пострадавшими и их родственниками работают три психолога. Следователи и прокуратура проводят проверку по факту случившегося ДТП: выясняют причины и обстоятельства аварии, а также готовиться дать оценку действиям компании-перевозчика по поводу соблюдения правил дорожной безопасности пассажиров во время поездок.





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