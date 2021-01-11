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Авария в Бирском районе: столкнулись «Hyundai Solaris» и встречная «Лада Гранта», погибли двое

Авария в Бирском районе: столкнулись «Hyundai Solaris» и встречная «Лада Гранта», погибли двое

Бирский район | 11 янв 2021 | 10:03

В смертельном ДТП погибли двое молодых жителей Башкирии. Авария произошла вечером 10 января в Бирском районе. На 85 км автодороги Уфа-Янаул столкнулись «Hyundai Solaris» и встречная «Лада Гранта».



Удар был такой силы, что на месте погиб 23-летний пассажир «Hyundai». Его ровесник, ехавший в этой же машине, скончался на больничной койке. Госпитализированы также 24-летняя пассажирка и оба водителя. Ведётся разбирательство.

Всего 10 января на дорогах республики зарегистрировано 8 автомобильных аварий, в которых 5 человек, в том числе двое детей, погибли и 26 получили травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более двух тысяч нарушений ПДД, задержаны 45 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось о том, что на границе Зилаирского и Баймакского района столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие.

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Источник: gtrk.tv

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