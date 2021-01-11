ДТП в Иглинском районе: под колесами автомобиля погиб 51-летний мужчина

Иглинский район | 11 янв 2021 | 10:15

10 января около семи часов вечера смертельное ДТП случилось на территории Иглинского района Башкортостана.







Все произошло на 11 километре дороги Уфа-Охлебинино. 27-летний уфимец за рулем авто «Богдан-2111» сбил 51-летнего мужчину. Пешеход получил смертельные травмы. При этом, по словам водителя, мужчина внезапно вышел на дорогу, и водитель попросту не успел сбросить скорость.

Всего за сутки в Башкирии зарегистрировано восемь аварий с пятью погибшими и 26 пострадавшими. Автоинспекторы задержали 45 нетрезвых водителей и пресекли больше двух тысяч нарушений ПДД.



Ранее сообщалось об аварии в Бирском районе. Здесь столкнулись «Hyundai Solaris» и встречная «Лада Гранта», погибли двое.





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Фото: блог начальника ГИБДД РБ