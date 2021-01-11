В Башкирии назвали возможную причину столкновения пассажирских автобусов в Салаватском районе

| 11 янв 2021 | 11:23

Возможную причину столкновения пассажирских автобусов в Салаватском районе Башкирии озвучил исполняющий обязанности министра транспорта Виктор Жульков. На оперативке в Правительстве чиновник доложил, что столкнулись два автобуса, принадлежащие одному предприятию.







На вопрос Главы Башкирии, чьи это автобусы, Жульков ответил, что они были выпущены в 2014 году, к вокзалам не относились, но имели лицензию. По словам одного из водителей, перед автобусом затормозил легковой автомобиль, после торможения «Форд Транзит» занесло на встречную полосу, где произошло столкновение с другим микроавтобусом.



Напомним, в результате ДТП на месте погибли двое детей 13 и 6 лет. Еще двое подростков находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Всего в аварии пострадали 13 человек.

Радий Хабиров поручил принять все меры для того, чтобы пострадавшие были спасены.

- Если надо, договаривайтесь, организуйте борт в Москву, сделайте все, чтобы их спасти, — сказал он.

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