Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Башкирии назвали возможную причину столкновения пассажирских автобусов в Салаватском районе

В Башкирии назвали возможную причину столкновения пассажирских автобусов в Салаватском районе

В Башкирии назвали возможную причину столкновения пассажирских автобусов в Салаватском районе

| 11 янв 2021 | 11:23

Возможную причину столкновения пассажирских автобусов в Салаватском районе Башкирии озвучил исполняющий обязанности министра транспорта Виктор Жульков. На оперативке в Правительстве чиновник доложил, что столкнулись два автобуса, принадлежащие одному предприятию.



На вопрос Главы Башкирии, чьи это автобусы, Жульков ответил, что они были выпущены в 2014 году, к вокзалам не относились, но имели лицензию. По словам одного из водителей, перед автобусом затормозил легковой автомобиль, после торможения «Форд Транзит» занесло на встречную полосу, где произошло столкновение с другим микроавтобусом.

Напомним, в результате ДТП на месте погибли двое детей 13 и 6 лет.  Еще двое подростков находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Всего в аварии пострадали 13 человек.

Радий Хабиров поручил принять все меры для того, чтобы пострадавшие были спасены.

- Если надо, договаривайтесь, организуйте борт в Москву, сделайте все, чтобы их спасти, — сказал он.
По информации министра здравоохранения Башкирии Максима Забелин, был организован вылет борта санавиации, нейрохирурга, реаниматолога, травматолога из Республиканской детской больницы. Пострадавшие пока не транспортабельны. Как только состояние позволит, они будут перевезены в Уфу.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: