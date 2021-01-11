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Хабиров: "Башкирия находится на 4 месте в стране по количеству погибших на дорогах"

Хабиров: "Башкирия находится на 4 месте в стране по количеству погибших на дорогах"

| 11 янв 2021 | 11:30

На оперативном совещании в правительстве и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Виктор Жульков доложил о произошедших в Башкирии ДТП.



С 1 по 11 января 2021 года в регионе зафиксировали 64 аварии. Это на 37 меньше, чем за аналогичный период в 2020 году. Пострадали 93 жителя – на 34 меньше. Погибли 12 граждан – снижение на 1 летальный случай. Глава Башкирии заявил о необходимости увеличения числа сотрудников ГИБДД и установке камер на федеральных трассах. Радий Хабиров обеспокоен высокой смертностью на дорогах республики.


— Мы занимаем 4 место в стране по количеству погибших на дорогах. Это очень серьезно. Надо выбираться из этой ямы. Мы 2 года занимаемся, уменьшаем-уменьшаем, но темпы не те, — отметил Радий Хабиров. — Есть понимание, мы уже многому научились. Надо на федеральных трассах поставить камеры. И люди научатся культуре вождения.
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Источник: proural.info

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