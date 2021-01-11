В Чишминском районе в пожаре погибли мужчина и женщина

11 января сотрудникам МЧС поступило сообщение о пожаре в Чишминском районе. Возгорание произошло в жилом доме в СНТ «Автомобилист» в селе Богомоловка.
На место происшествия немедленно была направлена группа спасателей. Когда сотрудники МЧС приехали на вызов, одноэтажный кирпичный дом был полностью охвачен огнем. В тушении участвовали 9 человек, задействовано было 3 пожарных машины.
Огонь был оперативно ликвидирован. Однако в доме были обнаружены тела мужчины и женщины. Погибшим было 57 лет. Причины пожара в настоящий момент неизвестны. Обстоятельства трагедии в настоящий момент изучают следователи.