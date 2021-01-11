В Стерлитамакском районе в деревянном доме сгорел пенсионер
Стерлитамакский район | 11 янв 2021 | 17:42
Сегодня, 11 января, в Стерлитамакском районе произошел пожар. В деревне Рязановка на улице Центральной загорелся жилой бревенчатый дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
Пожарные и другие экстренные службы выехали на место происшествия. Во время тушения спасатели обнаружили на пепелище тело 72-летнего мужчины. Следователи разбираются, как произошла трагедия.
За сегодняшний день это уже второй пожар, унесший жизни людей. Ранее сообщалось о трагедии, которая произошла в селе Богомоловка Чишминского района. Там загорелся одноэтажный кирпичный дом. Для тушения было задействовано три пожарные машины. Спасатели обнаружили в доме тела мужчины и женщины. Выяснилось, что погибшим было по 57 лет. Правоохранители на данный момент выясняют причины и обстоятельства происшествия.