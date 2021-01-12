В Башкирии задержали серийного похитителя драгоценностей из частных домов

| 12 янв 2021 | 10:54

Злоумышленник проникал в жилища только через двери. Это ему удавалось благодаря тому, что он всегда подбирал незапертые дома. Его интересовали золотые изделия и деньги. Сумма ущерба составляет около миллиона рублей.







Полицейские установили, что домушник передвигается на арендованной машине и задержали подозреваемого. Предполагаемым воришкой оказался 44-летний житель Уфы. Он признался в содеянном.



Задержанный, как выяснилось, причастен к 18 кражам, совершенных на территории Башкортостана: Благоварского, Давлекановского, Кармаскалинского, Уфимского, Кушнаренковского, Чишминского районов и города Октябрьского. Похищенные ювелирные изделия он сдавал в ломбарды.





«В настоящее время подозреваемый находится под стражей. По всем фактам краж возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Расследование продолжается», -сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

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