В Баймакском районе насмерть придавило работника фермы
Баймакский район | 12 янв 2021 | 11:52
5 января в селе Куянтаево Баймакского района при проведении ремонта прицепа ПТС-4 механизатора придавило платформой к раме прицепа. От полученной травмы работник скончался на месте.
Гострудинспекция приступила к расследованию несчастного случая.
«В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося», — добавили в пресс-службе Государственной инспекции труда в РБ.Ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе, в результате ДТП, автомобиль попал в реку.
Источник:
gtrk.tv
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