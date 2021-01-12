В Баймакском районе насмерть придавило работника фермы

Баймакский район | 12 янв 2021 | 11:52

5 января в селе Куянтаево Баймакского района при проведении ремонта прицепа ПТС-4 механизатора придавило платформой к раме прицепа. От полученной травмы работник скончался на месте.



Гострудинспекция приступила к расследованию несчастного случая.



«В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося», — добавили в пресс-службе Государственной инспекции труда в РБ.

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