Жителя Сибая задержали в Татарстане с двумя килограммами наркотиков

Сибай | 12 янв 2021 | 12:05

32-летнего жителя Башкирии задержали на территории Татарстана после проверки ГИБДД. Оказалось, в машине мужчины было найдено почти 2 кг наркотиков. Подробности произошедшего рассказала пресс-служба МВД Татарстана.







Задержанный оказался уроженцем Сибая. В его машине «Киа Серато» прямо на переднем сидении был обнаружен гашиш. Как сообщил сам мужчина, наркотики он приобрёл для личного потребления через интернет-магазин, а сам товар нашёл в тайнике в Москве. Однако при нем находились электронные весы, рулон липкой ленты и множество полимерных пакетов, что говорит о намерении реализовать запрещенную продукцию.

Подозреваемый задержан, было возбуждено уголовное дело.



Ранее сообщалось о том, что в Салавате сотрудники полиции задержали 27-летнюю женщину, у которой при себе оказался 21 фольгированный сверток с наркотиками. Горожанка зарабатывала на жизнь распространением запрещенных веществ.





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