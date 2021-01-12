Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Иглинском районе владелец собаки, покусавшей ребенка, выплатит компенсацию

В Иглинском районе владелец собаки, покусавшей ребенка, выплатит компенсацию

В Иглинском районе владелец собаки, покусавшей ребенка, выплатит компенсацию

Иглинский район | 12 янв 2021 | 14:43

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Иглинского межрайонного суда о взыскании компенсации с владельца собаки, напавшей на ребенка. Об этом сообщает прокуратура республики.



В апреле 2020 года собака сломала вольер и напала на девятилетнего мальчика. Пёс повалил ребёнка на землю, вцепился зубами в плечо и начал кусать и царапать.

После этого мать мальчика обратилась в суд за взысканием с владельца собаки компенсации морального вреда. Суд обязал мужчину выплатить компенсацию в 30 тыс. рублей.

Владелец собаки обжаловал данное решение, но Верховный суд республики отклонил жалобы и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: