В Иглинском районе владелец собаки, покусавшей ребенка, выплатит компенсацию

Иглинский район | 12 янв 2021 | 14:43

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Иглинского межрайонного суда о взыскании компенсации с владельца собаки, напавшей на ребенка. Об этом сообщает прокуратура республики.







В апреле 2020 года собака сломала вольер и напала на девятилетнего мальчика. Пёс повалил ребёнка на землю, вцепился зубами в плечо и начал кусать и царапать.



После этого мать мальчика обратилась в суд за взысканием с владельца собаки компенсации морального вреда. Суд обязал мужчину выплатить компенсацию в 30 тыс. рублей.

Владелец собаки обжаловал данное решение, но Верховный суд республики отклонил жалобы и оставил решение суда первой инстанции без изменений.





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